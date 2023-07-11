الخارجية الأمريكية: سنسير قدما في عملية بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن، تؤكد دعمها لعملية بيع طائرات "إف-16" لتركيا، في حين تؤكد أن الكونغرس تبقى له كلمته حول القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إفادة صحفية إن الوزارة "تدعم بيع تركيا طائرات إف-16، وسنسير قدما بعملية البيع، لكن يبقى للكونغرس كلمته في هذا الشأن".

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أجرى محادثات مع أعضاء في الكونغرس، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، حول بيع طائرات "إف-16" لتركيا خلال الأسابيع الأخيرة".

وجاءت تصريحات ميلر بعد ساعات من تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعمل مع الكونغرس على بيع طائرات "إف-16" لتركيا.

وذكر في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف "الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "هذا من مصلحتنا، ومن مصلحة الناتو أن تحصل تركيا على هذه الطائرات".

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المصدر: الأناضول