أردوغان يعلن عن مرحلة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية.

وأضاف أردوغان خلال اجتماعه بنظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة حلف الناتو في فيلنيوس اليوم، "أود أن أشكركم على تهنئتي بإعادة انتخابي، وأعتقد أن الوقت قد حان لإجراء مشاورات ثنائية على مستوى رؤساء الدول ضمن آلية استراتيجية. واليوم، أعتبر هذا اللقاء على هامش قمة حلف الناتو، خطوة أولى في انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات التركية الأمريكية".

وأشار أردوغان إلى أن أمامه 5 أعوام في منصب الرئيس التركي، حيث قال "أنتم أيضا تستعدون للانتخابات الرئاسية، أتمنى أن تنجحوا في إجرائها بنجاح".

وردا على ذلك، قال بايدن إنه يتطلع للعمل مع أردوغان على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين أردوغان وبايدن برمجت قبل بدء القمة، حيث تعتبرها أنقرة مرحلة مهمة في تطبيع العلاقات بين البلدين في ضوء الخلافات الثنائية والقضايا الخلافية داخل الناتو، بما في ذلك طلب انضمام السويد للحلف.

ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الرئيسين، احتمال بيع تركيا طائرات "إف-16"، وهو القرار الذي لم يحصل على موافقة الكونغرس بعد.

المصدر: تاس