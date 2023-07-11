كـ"بائع المثلجات" التركي.. أردوغان راوغ في الموافقة على انضمام السويد إلى "الناتو" (فيديو)

شبه المحلل السياسي ألكسندر نازاروف، موافقة تركيا على انضمام السويد إلى "الناتو" باللعبة التي يمارسها بائع البوظة في تركيا، على اعتبار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراوغ.

وقد نشر نازاروف عبر حسابه على "تلغرام"، مقطع فيديو لبائع مثلجات تركي، وهو يقوم بالحركة التي اشتهرت في تركيا حيث يقوم بمد يده لتقديم المثلجات إلى المشتري، ومن ثم يسحبها من بين يديه.

وكتب يوافق أردوغان على عضوية السويد في الناتو.

وبذلك تكون أنقرة تناور في خطوة الموافقة المبدئية هذه، لحين أن يتم الموافقة على طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد علق عدد من المتابعين على الفيديو، وقال أحدهم: "تاجر شاطر ويعرف كيف يستفيد من كل الأطراف".

وقال آخر: "لن يستطيع أن يستمر في المراوغة كثيرا".

وكتب ثالث: "هذا يعمل وفق مصالح تركيا ..قبل أيام عندما تم حرق كتاب الله هدد كثيرا متوعدا السويد بعدم الموافقة لكننا كنا متوقعين غير ذلك. في السياسة لا مبادئ".

وقد علق مغرد قائلا: ".. بالضبط! هذا هو أفضل وصف لسياسة تركيا حتى الآن".

وكتب آخر: "لم تكن طعنة.. تركيا لا يمكن أن تفرط بعلاقتها مع روسيا وروسيا أيضاً لا يمكن لها أن تفك ارتباطها بتركيا".

المصدر: RT