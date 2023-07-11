صحيفة: تركيا حظيت بدعم غربي كامل بعد إعلانها قبول بروتوكولات انضمام السويد إلى الناتو

كتبت صحيفة Haberler نقلا عن مسؤول تركي رفيع، أن تركيا حظيت بدعم غربي كامل يشمل رفع العقوبات وتحرير نظام التأشيرة، بعد إعلان أنقرة إحالة طلب انضمام السويد للناتو إلى البرلمان.

وأشار موقع الصحيفة نقلا عن المصدر التركي إلى أنه خلال الاجتماع بين تركيا والسويد وحلف شمال الأطلسي، أعلنت السويد أنها ستدعم بنشاط عملية حصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي مع أنقرة، وتحرير التأشيرات.

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وأعلنت أنقرة أنها ستحيل إلى البرلمان بروتوكولات انضمام السويد إلى الناتو، وستتعاون بشكل مكثف مع البرلمان لضمان التصديق عليها.

المصدر: نوفوستي