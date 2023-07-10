أمين عام "الناتو": أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وقال ستولتنبرغ: "وصلنا لاتفاق بخصوص انضمام السويد لحلف الناتو، والرئيس أردوغان سيحيل المصادقة على انضمام السويد إلى البرلمان التركي"، حيث أن تركيا والسويد وجدوا أرضية مشتركة خلال اجتماع اليوم (بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي وأمين عام الناتو) وسيسيرون بناء عليها.

وأضاف أمين عام الناتو: "السويد تعهدت بدعم تركيا في كل خطواتها للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT