البيت الأبيض يعلق على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

ذكر البيت الأبيض، في تعليقه على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، أن واشنطن تدعم تطلعات تركيا، لكن تركيزها يظل على انضمام السويد إلى"الناتو".

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الولايات المتحدة تدعم دائما تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزها على السويد للانضمام إلى الناتو".

وأضاف أن "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يظل موضوع مناقشات بين أنقرة وبروكسل".

ودعا الرئيس التركي، في تصريح اليوم الاثنين، حلف "الناتو" إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في "الناتو".

وقال أردوغانر إن "انضمام السويد إلى الحلف سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، حيث كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.

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المصدر: نوفوستي