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زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي

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زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي
Globallookpress
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قمة "الناتو" المرتقبة نهار اليوم، ستكون متوقعة كالعادة "في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي".

وأوضحت زاخاروفا قائلة "كالعادة لا شيء جديد هنا. من الواضح ما سيحدث، كما هو الحال دائما في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي.. سيتم العرض، وسيتحدثون خلاله عن مهمة خاصة لحماية الديمقراطية والحرية، ويتعهدون بتزويدهم بالسلاح".

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن دول "الناتو" متوجسة من أنه سيتعين على قادتها تقديم ضمانات لكييف حول انضمامها للحلف في قمة فيلنيوس المرتقبة.

واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" قبل انتهاء الصراع يهدد بصدام مباشر مع روسيا.

كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن منع انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" هو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، موضحا أن هذا الأمر "يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا".

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المصدر: تاس 

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