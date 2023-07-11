بيان قمة "الناتو": سياسة الصين وتقاربها من موسكو يمثلان تحديا لمصالح وأمن وقيم الحلف

صرحت دول "الناتو" في بيان قمة فيلنيوس، بأن سياسة الصين وتقاربها من روسيا يمثلان تحديا لمصالح وأمن وقيم الحلف، لكن "الناتو" يظل منفتحا على التعاون مع بكين.

وذكر البيان أن "الطموحات المعلنة وسياسة الإكراه لجمهورية الصين الشعبية تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا. ولا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع بكين، بما في ذلك ضمان الشفافية المتبادلة من أجل حماية المصالح الأمنية للحلف".

وأشار البيان الختامي إلى أن تعميق التفاعل الاستراتيجي بين بكين وموسكو يتعارض أيضا مع قيم ومصالح "الناتو"، موضحا أن "تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا ومحاولاتهما المشتركة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تتعارض مع قيمنا ومصالحنا".

ودعا الحلف، في البيان، الصين إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة والامتناع عن أي دعم عسكري لروسيا، كما حذر "الناتو" الصين من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة.

المصدر: RT + وكالات