"سي إن إن": البرلمان التركي سيوافق على عضوية السويد في "الناتو" في جلسة الخريف

كشفت شبكة "سي إن إن ترك" أن طلب انضمام السويد إلى "الناتو" سيقدم للبرلمان التركي قريبا، حيث يرجح أن تتم الموافقة عليه في جلسة الخريف.

وأوردت الشبكة أن تأخير البت في الطلب يعود إلى أن المجلس التشريعي التركي يقضي عطلة الصيف هذا الأسبوع، فيما ستنطلق جلسة الخريف للبرلمان في 1 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في فيلنيوس، إن تركيا وافقت على انضمام السويد إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أمين عام الناتو أن "السويد تعهدت بدعم تركيا في كل خطواتها للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT + تاس