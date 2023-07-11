الناتو: سنتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي

أكد حلف "الناتو" في بيانه الختامي اليوم بقمة فيلنيوس، أنه سيتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، موضحا أن استخدام هذه الأسلحة من شأنه تغيير طبيعة النزاع بشكل جذري.

وأوضح البيان: "سيتخذ الناتو خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، بما في ذلك تحديث القدرات النووية".

وأضاف: "سيتخذ الناتو جميع الخطوات اللازمة لضمان مصداقية مهمة الردع النووي وفعاليتها وموثوقيتها وأمانها، كما يشمل ذلك الاستمرار في تحديث القدرات النووية لحلف الناتو، وتحديث التخطيط لزيادة مرونة القوات النووية التابعة للحلف وقدرتها على التكيف".

وورد في البيان أيضا أن "الناتو يؤكد مجددا على الحاجة إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحلفاء المهتمين في آليات الناتو لتقاسم الأعباء النووية من أجل إظهار وحدة وتصميم الحلف".

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المصدر: RT