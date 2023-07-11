مسودة البيان الختامي لقمة "الناتو".. أهم بند فيها

ذكرت تقارير إعلامية أن مسودة البيان الختامي لقمة حلف "الناتو" المنعقدة في فيلنيوس تتضمن بعض المطالب الأوكرانية، لكنها لا تشير إلى خطوات محددة لقبول عضوية كييف في الحلف.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن "المسودة التي سيتم نشرها بعد قمة فيلنيوس، تحتوي على مطالب أوكرانيا، لكنها لا تشير إلى إطار زمني معين أو خطوات محددة لقبول انضمام أوكرانيا للحلف".

وأشارت المجلة إلى أن النسخة الحالية من المسودة تشمل الترحيب بانضمام أوكرانيا مستقبلا للناتو وهو وعد تم تقديمه سابقا في قمة بوخاريست عام 2008 لكنها لا تحدد خطة زمنية للانضمام.

وتنص المسودة على أنه لا يمكن دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف، إلا في حال استيفائها جميع الشروط.

المصدر: "سبوتنيك"