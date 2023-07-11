 
مباشر

مسودة البيان الختامي لقمة "الناتو".. أهم بند فيها

أخبار العالم

مسودة البيان الختامي لقمة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnyy

ذكرت تقارير إعلامية أن مسودة البيان الختامي لقمة حلف "الناتو" المنعقدة في فيلنيوس تتضمن بعض المطالب الأوكرانية، لكنها لا تشير إلى خطوات محددة لقبول عضوية كييف في الحلف.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن "المسودة التي سيتم نشرها بعد قمة فيلنيوس، تحتوي على مطالب أوكرانيا، لكنها لا تشير إلى إطار زمني معين أو خطوات محددة لقبول انضمام أوكرانيا للحلف".

وأشارت المجلة إلى أن النسخة الحالية من المسودة تشمل الترحيب بانضمام أوكرانيا مستقبلا للناتو وهو وعد تم تقديمه سابقا في قمة بوخاريست عام 2008 لكنها لا تحدد خطة زمنية للانضمام.

وتنص المسودة على أنه لا يمكن دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف، إلا في حال استيفائها جميع الشروط.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قمة "الناتو" في فيلنيوس.. بماذا سيتعهد قادة الحلف لأوكرانيا.. آخر التطورات والتعليقات لحظة بلحظة