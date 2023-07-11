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ميشال وأردوغان يتفقان على "إعادة تنشيط" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

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ميشال وأردوغان يتفقان على
Globallookpress
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اتفق رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، على السعي لتعاون أوثق بعدما طالب الزعيم التركي باستئناف محادثات انضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي.

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والتقى المسؤولان في فيلنيوس عشية قمة حلف شمال الأطلسي، حيث أشاد ميشال في تغريدة بـ"الاجتماع الجيد"، مضيفا أنهما "تباحثا الفرص المستقبلية لإعادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى الواجهة، وإعادة تنشيط علاقاتنا".

وتحظى تركيا بوضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وهي تطمح للعضوية منذ فترة طويلة قبل ذلك، لكن المحادثات متوقفة منذ أعوام.

وصرح أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وافق على إحالة طلب انضمام السويد للحلف إلى البرلمان التركي.

المصدر: "أ ف ب"

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