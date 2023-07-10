مصدر مطلع: لا يوجد موعد محدد لانضمام السويد إلى الناتو

أكد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، عدم وجود موعد نهائي محدد لنظر البرلمان التركي في طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، "في الوقت الحالي، لا يوجد مواعيد محددة لانضمام فنلندا إلى حلف الناتو، وستستغرق مصادقة البرلمان على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بهذا الصدد وقتا، حيث يجب أن يمر بعدة مراحل تبدأ بمناقشات اللجنة المختصة، ومن ثم يحول إلى الجمعية العامة، لهذا السبب لا يمكنني تحديد موعد دقيق لذلك".

ورفض المصدر التعليق على الأسباب التي دفعت أردوغان للموافقة على تقديم طلب السويد إلى البرلمان التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن طلب انضمام السويد إلى "الناتو" سيقدم للبرلمان التركي قريبا، حيث يرجح أن تتم الموافقة عليه خلال جلسة الخريف.

وأوردت شبكة CNN أن تأخير البت في الطلب يعود إلى أن المجلس التشريعي التركي يقضي عطلة الصيف هذا الأسبوع، فيما ستنطلق جلسة الخريف للبرلمان في 1 أكتوبر المقبل.

وصرح أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب انضمام السويد للحلف إلى البرلمان التركي.

المصدر: نوفوستي