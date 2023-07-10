المفوضية الأوروبية ترحب بالموافقة التركية على انضمام السويد للناتو

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بموافقة تركيا على المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وكتبت فون دير لاين على "تويتر"، يوم الاثنين "إنه قرار تاريخي في فيلنيوس. وأرحب بالخطوة الهامة التي وعد الرئيس التركي بأن يقوم بها من أجل المصادقة على انضمام السويد إلى الناتو".

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ولم تعلق فون دير لاين على تصريحات رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن الاتحاد الأوروبي سيوسع اتحاده الجمركي مع تركيا، وسيسهل شروط التجارة معها، كما سينعش المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مقابل وعد أنقرة بإعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو.

وعلى الرغم من الإعلان عن موافقة تركيا على المصادقة على بروتوكول انضمام السويد للناتو، لم يتم تحديد أي موعد لقيام أنقرة بذلك.

المصدر: تاس