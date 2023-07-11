ماكرون يعلن عن قرار فرنسا تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء قمة الناتو في فيلنيوس أن فرنسا قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق".

وقال ماركون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد قررت زيادة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، للسماح لهم (الأوكرانيون) بتوجيه ضربا للعمق. وفي الوقت نفسه، نلتزم بعقيدتنا التي تهدف إلى السماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها".

هذا وقد حذرت موسكو باستمرار من أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ومزيد تدمير أوكرانيا، كما أنه لن يسهم في إطلاق مفاوضات من شأنها أن تجعل حدا للأزمة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر يومين في فيلنيوس، وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على رأس جدول أعمال القمة.

المصدر: وكالات