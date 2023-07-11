أنطونوف: واشنطن تجهز الرأي العام للموافقة على أي قرارات معادية لروسيا ستتخذ في قمة الناتو

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتوجيه الرأي العام للموافقة على قرارات معادية لروسيا قد يتم اتخاذها خلال قمة الناتو في فيلنيوس.

وقال أنطونوف: "عشية قمة الناتو، توترت الأجواء في مجال المعلومات الأمريكية بأكبر قدر ممكن. ويجري عمل كل شيء لإعداد الرأي العام المحلي للموافقة على أي قرارات معادية لروسيا ستتخذ في فيلنيوس".

وأضاف: "يستمر الوضع في الانزلاق نحو أكثر النتائج غير المواتية في المواجهة بين روسيا ودول الحلف. وتخلق الإجراءات التي يتخذها الغربيون عقبات لا يمكن التغلب عليها، أكثر من أي وقت مضى في طريق الخروج من أشد الأزمات العسكرية السياسية حدة، والمحفوفة بالمخاطر مع أسوأ العواقب على الأمن الدولي".

ومن جانبه، دعا الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، حلف الناتو للاعتراف ببطلان القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون بين الحلف وموسكو الموقع عام 1997، وإنشاء قواعد عسكرية دائمة قرب حدود روسيا.

وتنطلق قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء 11 يونيو وتستمر إلى يوم غد 12 يونيو الجاري.

المصدر: RT