تعرف على تفاصيل بيان الاجتماع الثلاثي بين أردوغان وستولتنبرغ وكريسترسون في ليتوانيا

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الاثنين في فيلنيوس، قبيل انعقاد قمة الناتو المرتقبة غدا.

وأصدر الأطراف بيانا مشتركا أوضحوا خلاله عدة نقاط تصب في مصلحة كل من تركيا والسويد، حيث جاء في البيان أنه "منذ قمة الناتو الأخيرة، عملت كل من تركيا والسويد بشكل مشترك على معالجة مخاوف أنقرة الأمنية، وكجزء من هذه العملية عدلت السويد دستورها وغيرت قوانينها ووسعت تعاونها مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب ضد "حزب العمال الكردستاني" بشكل كبير، كما استأنفت عمليات تصدير الأسلحة إلى تركيا، وهي جميع النقاط المنصوص عليها في المذكرة الثلاثية لعام 2022".

وأضاف البيان أن الجانبين التركي والسويدي "اتفقا على مواصلة تعاونهما في إطار الآلية الثلاثية الدائمة المشتركة، التي أُنشئت في قمة الحلف في مدريد عام 2022، وبموجب ميثاق أمني ثنائي جديد، حيث سيعقد اجتماع سنوي بين الطرفين على المستوى الوزاري وينشئ مجموعات عمل حسب الحاجة".

وأوضح البيان أن السويد ستقدم، خلال الاجتماع الأول لهذا الاتفاق الأمني، خارطة طريق كأساس لمواصلة كفاحها ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، في سبيل تنفيذ جميع بنود المذكرة الثلاثية، بما في ذلك المادة الرابعة، كما تعيد السويد التأكيد أنها لن تقدم الدعم لـ"وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على أن التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب، جهد طويل الأمد وسيستمر إلى مرحلة ما بعد انضمام السويد إلى حلف الناتو".

ووفقا للبيان، فقد اتفق الأطراف على الالتزام بالعمل المشترك في سبيل إلغاء جميع العقوبات والقيود أمام التجارة الدفاعية والاستثمارات بين الحلفاء.

وأبرز البيان أيضا اتفاق تركيا والسويد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال لجنة التجارة والاقتصاد المشتركة JETCO، وكذلك السعي إلى زيادة فرص رفع مستوى التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة.

وأكدت السويد أنها ستدعم الجهود المبذولة لتنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بقوة، بما في ذلك تحديث اتحاد الجمارك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وإصدار التأشيرات.

وخلص البيان إلى أنه بالنظر إلى ضرورة الردع والدفاع عن المنطقة الأورو-أطلسية، سترسل تركيا بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى وستعمل مع الجمعية على ضمان التصديق عليه.

المصدر: RT