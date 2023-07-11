"نيويورك تايمز": واشنطن تبحث تزويد كييف بصواريخ أرض – أرض الموجهة بعيدة المدى

كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث تزويد نظام كييف بصواريخ "أرض – أرض" الموجهة بعيدة المدى.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤول أوروبي، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن "نقاشا يجرى داخل الإدارة الأمريكية حول إمكانية تزويد قوات كييف بصواريخ أرض – أرض الموجهة بعيدة المدى".

وأوضحت الصحيفة أنه، في الوقت الحالي على الأقل، لا تزال الولايات المتحدة مترددة بشأن إرسال شحنات من مخزونها المحدود من أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، المعروفة باسم ATACMS، حتى مع اعتراف إدارة بايدن بأن قوات كييف تخسر بشكل خطير الكثير من الذخائر الأخرى في هجومها المضاد.

وأعربت كييف بشكل متكرر عن رغبتها في الحصول على أنظمة ATACMS، التي يبلغ مداها أكثر من 300 كيلومتر، وهو ما يتجاوز مدى الصواريخ التي توفرها فرنسا وبريطانيا بأكثر من 60 كيلومترا.

وأكد البنتاغون أن أوكرانيا لا تحتاج حاليا إلى نظام ATACMS، الذي سيكون قادرا على الوصول إلى ما وراء خطوط التماس، بما في ذلك الأراضي داخل روسيا وشبه جزيرة القرم.

وفي السابق، استبعدت فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها لمهاجمة أهداف داخل أراضي روسيا، ما سيؤدي إلى تصعيد النزاع، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون قال إنه "سيرسل صواريخ "سكالب" حاليا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وقال ماكرون عند وصوله إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس يوم الثلاثاء، لحضور القمة السنوية لحلف "الناتو": "في ضوء موقف أوكرانيا حاليا والهجوم المضاد الذي تقوم به، قررت زيادة تسليم الأسلحة والمعدات، وتزويد الأوكرانيين بقدرات الضربات العميقة".

وفي وقت سابق، اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بشأن إرسال الذخائر العنقودية المحرمة من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، حيث دافع عن قراره يوم الجمعة قائلا إنه كان خيارا صعبا لكن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وشملت المساعدات العسكرية الأخرى التي تم التعهد بها لأوكرانيا في اجتماع أعضاء "الناتو"، 25 دبابة إضافية من طراز "ليوبارد" و40 مركبة قتال مشاة إضافية، ومنظومتي صواريخ من طراز "باتريوت" للدفاع الجوي في حزمة بقيمة 770 مليون دولار من ألمانيا، و240 مليون دولار من النرويج لمعدات غير محددة، فضلا عن أشكال الدعم الأخرى.

من جهة أخرى، أعلن وزيرا دفاع الدنمارك وهولندا أنهما جمعا 11 دولة للمساعدة في بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استعمال مقاتلات "إف-16"، حيث سيقومون بإنشاء مدرسة مخصصة للتدريب في رومانيا.

المصدر: نيويورك تايمز