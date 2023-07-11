"رويترز" تكشف عدد صواريخ "سكالب" التي سترسلها فرنسا إلى أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" بأن فرنسا عازمة على إمداد أوكرانيا بنحو 50 صارخا بعيد المدى من طراز "سكالب".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي لم تذكر اسمه، أن فرنسا ستمد أوكرانيا بـ50 صاروخا من هذا النوع من إنتاج شركة MBDA الأوروبية".

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري، أن فرنسا زودت أوكرانيا بدفعة أولى من صواريخ "سكالب"، بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ذلك، خلال قمة حلف الناتو المنعقدة في فيلنيوس اليوم.

وأشار المصدر إلى أن كمية الذخائر المنقولة إلى كييف كبيرة، لافتا إلى أنه سيتم دمجها بالطائرات العسكرية "غير الغربية".

وقال إن فرنسا لا تعتبر إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى تصعيدا للأزمة، مدعيا أن أوكرانيا "أكدت لباريس أنها لن تستخدم صواريخ "سكالب" خارج حدودها المعترفة دوليا".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قمة الناتو في فيلنيوس، أن فرنسا قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" (الروسي).

ومن جانبه وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قرار فرنسا بأنه "خطأ"، مؤكدا أن روسيا ستضطر لاتخاذ تدابير مضادة.

وشدد على أن إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة لا يمكن أن يؤثر على مجرى الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة، وأن هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى "تفاقم مصير نظام كييف".

المصدر: نوفوستي