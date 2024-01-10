الناتو يعتزم تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

أكد حلف الناتو في ختام اجتماع مجلس الناتو – أوكرانيا أنه سيواصل تقديم الدعم العسكري لكييف، بما في ذلك تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، يوم الأربعاء، أن "الحلفاء قدموا مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، واليوم أكدوا التزامهم بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن الناتو سيواصل كذلك تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لأوكرانيا.

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وحسب البيان، سيقدم الحلف لأوكرانيا مليارات اليوروهات لتعزيز قدراتها في عام 2024، لكنه لم يكشف عن أي توريدات محددة، يخطط الحلف لها.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد عقد بطلب من كييف اجتماعا لمجلس الناتو – أوكرانيا على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الضربات الصاروخية الأخيرة وغارات الطائرات المسيرة التي تنفذها القوات الروسية.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة توريدات أنظمة دفاعية أكثر تطورا عشية اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان، الذي من المقرر عقده في 17 و18 يناير.

المصدر: نوفوستي