"الناتو" وكييف يعقدان اجتماعا لبحث الضربات الروسية الأخيرة لأوكرانيا

أعلن حلف "الناتو" أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيعقد اجتماعا لمجلس "الناتو" وأوكرانيا على مستوى المندوبين في 10 يناير الجاري، "لبحث الضربات الروسية الأخيرة لأوكرانيا".

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وأفاد مكتب الحلف بأن الاجتماع سيعقد بطلب من كييف "على خلفية الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة" لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن القوات الروسية ضربت أوكرانيا في 29 ديسمبر الماضي بـ110 صواريخ وطائرات مسيرة، حيث تعرض للضربة العديد من المدن في كافة أنحاء البلاد. وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات أسفرت عن مقتل 30 شخصا وإصابة 160 آخرين بجروح.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات إلى مواقع الصناعات الحربية والبنية التحتية العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة ومواقع تمركز القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي