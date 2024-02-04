قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا إن "العدوان الأمريكي على سوريا والعراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة، ويؤدي إلى تصعيد متزايد واحتمال نشوب نزاع إقليمي".

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وأضاف: "كوبا تدين بشدة العدوان الأمريكي على سوريا والعراق، الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين. هذه التصرفات غير المسؤولة تنتهك القانون الدولي، وتزيد من تصعيد العنف وتساهم في احتمال نشوب نزاع إقليمي".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: نوفوستي