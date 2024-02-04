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لحظة سقوط الصواريخ في الهجوم الأمريكي والبريطاني على مواقع في اليمن ليل السبت.. (فيديوهات)

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لحظة سقوط الصواريخ في الهجوم الأمريكي والبريطاني على مواقع في اليمن ليل السبت.. (فيديوهات)
AFP
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أظهرت لقطات متداولة لحظة سقوط صواريخ أطلقتها القوات الأمريكية والبريطانية على عدة مواقع في مدن يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين ليلة السبت الأحد.

وتظهر اللقطات الليلة وهجا هائلا لحظة استهداف مبان في صنعاء وذمار وحجة والبيضاء تعز.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة شنت سلسلة ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن.

المصدر: RT

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