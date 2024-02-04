مصدر إسرائيلي: شاركنا بالتخطيط لعملية اغتيال سليماني ونتنياهو خاف من رد إيران وانسحب

أكد مصدر سياسي إسرائيلي اليوم الأحد، تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن إسرائيل شاركت في التخطيط لاغتيال قاسم سليماني، لكنها قررت الانسحاب قبل تنفيذ العملية بيومين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصدر قوله: "لفترة طويلة، نضج الموساد والمخابرات العسكرية العملية لاغتيال سليماني، وفي لحظة الحقيقة، أصيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفتور خوفا من أن ترد إيران بقتل كبار الإسرائيليين. وفي وقت لاحق قرر ترامب بناء على توصية من وزير دفاعه تنفيذ العملية وفعلوها".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمنيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن إسرائيل شاركت بالتخطيط لاغتيال قاسم سليماني لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة.

وأضاف: "قلت للجنرال لنفعلها. لكن إسرائيل كانت جزءا من ذلك، بيبي (بنيامين نتنياهو) كان جزءا كبيرا من الأمر، وقمنا بالتخطيط لكل شيء"، وزعم ترامب أن إيران كانت تتصل به عندما كان رئيسا لإخطاره بالهجمات التي كانوا يوجهونها ضد الجيش الأمريكي.

وفي 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير" موكب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبي مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي.

وفي مطلع عام 2023، كشف القضاء الإيراني عدد الدول التي شاركت في اغتيال سلیماني، وحدد 125 متهما ومشتبها به، وهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.

المصدر: RT