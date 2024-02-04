"المجاهدين" تعرض مشاهد من قصف مدفعي مشترك مع "القسام" لتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في غزة (فيديو)

عرضت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد من القصف المدفعي المشترك بينها وكتائب القسام لتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في غزة بقذائف الهاون.

وفي بيان لها، قالت كتائب المجاهدين: "في عملية مشتركة بين كتائب المجاهدين وكتائب القسام.. استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون، وقد أكد المجاهدون رصد طائرات للعدو تقوم بعملية إخلاء للمصابين من بين الجنود الصهاينة بعد عملية الاستهداف".

وأضافت "كتائب المجاهدين" في بيان آخر: "بعد التمكن من التواصل مع بعض وحداتنا المقاتلة..أكد مجاهدونا دكهم لموقع فجة العسكري برشقة صاروخية وتحقيق إصابات".

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وأكدت "تدميرها دبابة صهيونية بعد استهدافها من قبل مجاهدينا بقذيفة مضادة للدروع عند مفترق الصناعة بمدينة غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

في حين أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 قتيلا منذ بدء الحرب.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT