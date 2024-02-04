حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

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وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.

وعلى الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27238 قتيلا، والجرحى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ121، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT