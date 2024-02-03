الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجرحاه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2815 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

إقرأ المزيد

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1658 إصابة طفيفة و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 561 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 قتيلا، والجرحى إلى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT