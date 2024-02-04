لبنان يعرب عن قلقه إزاء القصف الأمريكي لسوريا والعراق ويؤكد ضرورة احترام سيادة الدول

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها إزاء القصف الذي تعرضت له مواقع في سوريا والعراق، مؤكدة ضرورة احترام أمن وسيادة وسلامة الدول كافة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الأحد: "نعرب عن عميق قلقنا من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفنا لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين".

وأكدت أن موقفها هذا "مبدئي من الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه".

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ودعت الوزارة إلى "ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع".

وطالبت الوزارة في بيانها "بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل إلى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكد البيت الأبيض أن الضربات استمرت حوالي 30 دقيقة باستخدام أكثر من 125 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا شملت 3 مواقع في العراق و4 في سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بالأردن.

المصدر: سبوتنيك