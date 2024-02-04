الموت يفجع الصحافي وائل الدحدوح مجددا

رحلت عن عالمنا اليوم لأحد والدة الصحافي وائل الدحدوح في فاجعة أليمة له بعدما فقد زوجته و3 من أبنائه وحفيده الرضيع خلال الحرب على غزة، فيما يتواجد حاليا في قطر للعلاج من إصابته.

وتقدم الإعلام الفلسطيني بـ"خالص العزاء لمدير مكتب الجزيرة في القطاع وائل الدحدوح "أبو حمزة"، بوفاة والدته الحاجة أم محمد الدحدوح".

كما أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيهم للدحدوح، مثنيين على قوته وصموده، فيما نشر بعضهم فيديو يجمعه بوالدته.

رحم الله والدة الصحفي وائل الدحدوح . جبر الله مصابك يا رجل وصبر قلبك #وائل_الدحدوحpic.twitter.com/qPQTFlGow2 — معاذ بن فيصل الحربي (@moaadharbe) February 4, 2024

وفاة والدة الصحفي " جبل غزة الإعلامي " الصحفي وائل الدحدوح . pic.twitter.com/zGLWRdT09t — علاء الحليسي (@eng_alaa_halisi) February 4, 2024

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل #وائل_الدحدوح ... الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، عظم الله أجرك أخونا أبو حمزة .. إنا لله وإنا إليه راجعون #غزة#فلسطينpic.twitter.com/4HHgBXvUT1 — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) February 4, 2024

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وكان الصحافي وائل الدحدوح، قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج، جراء استهدافه بغارة إسرائيلية، أسفرت عن مقتل زميله المصور سامر أبو دقة في خان يونس.

المصدر: RT