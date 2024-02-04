أبو عبيدة: مجاهدو القسام دمروا 43 آلية عسكرية وأجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا خلال الأيام الماضية

أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في مهمات.

وقال أبو عبيدة في بيان له: "تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو".

وأضاف أبو عبيدة: "واستولى مجاهدونا على 4 طائرات "درون"، ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها".

واليوم الأحد، أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

في حين أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 قتيلا منذ بدء الحرب.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT