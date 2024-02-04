"سرايا القدس" تعرض مشاهد من رشقات صاروخية قصفت بها مواقع عسكرية وتحشدات إسرائيلية (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من رشقات صاروخية قصفت بها مواقع عسكرية وتحشدات إسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها سرايا القدس المواقع العسكرية والتحشدات الصهيونية ضمن معركة طوفان الأقصى".

واليوم الأحد، قالت "سرايا القدس" في بيان لها: "بعد عودتهم من مناطق الاشتباك، مجاهدونا أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس واشتبكوا معها من مسافة صفر وأكدوا مقتل جنديين صهيونيين وإصابة عدد منهم".

وأكدت "سرايا القدس" أنها "خاضت اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس".

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وأفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم بأن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

في حين أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 قتيلا منذ بدء الحرب.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT