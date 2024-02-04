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السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)

أخبار العالم العربي

السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
AP
القائم، العراق، 3 فبراير 2024
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زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد مستشفى الحسين العسكري ببغداد، حيث تفقد الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي في 3 فبراير الجاري.

وتابع محمد شياع السوداني الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدمة للمصابين، ووجه بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج، متمنيا لهم سرعة التشافي.

السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT
السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT
السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT
السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT
السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT
السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT
السوداني يزور جرحى العدوان الأمريكي على العراق (صور)
RT

وشنت الولايات المتحدة اعتداء على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم بالعراق مساء الجمعة الماضي.

المصدر: RT

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