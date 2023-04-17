لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الثالث
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تتواصل لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
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