الخارجية الإسرائيلية تصدر بيانا بخصوص الأحداث في السودان

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين بيانا بخصوص الأحداث الأخيرة المشتعلة في السودان.

وفي بيانها، قالت الخارجية الإسرائيلية: "نتابع بقلق الأحداث في السودان ونطالب كل الأطراف في السودان بالامتناع عن العنف".

وأضاف البيان: "ندعو للعودة إلى مسار المصالحة في البلاد من أجل إنهاء عملية الانتقال السلمي للسلطة".

هذا وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، أن أكثر من 180 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1800 آخرين في الأيام الثلاثة الماضية منذ بدء القتال في السودان.

في حين تستمر لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: i24" + RT"