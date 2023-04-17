"ماكسار": صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير 14 طائرة على الأقل في مطار العاصمة السودانية الخرطوم (صور)

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها صباح يوم الاثنين فوق العاصمة السودانية الخرطوم، الأضرار الناجمة عن القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونشرت شركة "ماكسار" على حسابها في "تويتر" صورا جوية لمطار الخرطوم، علقت عليها بالقول: "تظهر صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها صباح يوم 17 أبريل 2023 فوق الخرطوم، السودان، الأضرار الناجمة عن القتال المستمر بين الفصائل العسكرية السودانية المتناحرة".

وأضافت: "يظهر هنا مطار الخرطوم الدولي حيث تم تدمير 14 طائرة على الأقل وتضرر العديد من الطائرات الأخرى".

Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum, #Sudan, shows damage from the ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Seen here is Khartoum International Airport where at least 14 airplanes have been destroyed & many others damaged. pic.twitter.com/eIr50SL6sm — Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023

هذا تضاربت المعلومات بشأن الموقف في القتال بالسودان في ثالث أيام القتال المندلع بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس أنه "من الصعب جدا تحديد ما إذا كان ميزان القوى يتغير ومعرفة إلى أين تتجه الأمور".

وتابع "لا أنباء لدي عن تعزيزات عسكرية في الخرطوم ولسنا على إطلاع على تطورات الميدان".

وأفاد مراسلنا في الخرطوم نقلا عن شهود عيان أن الجيش السوداني قام لأول مرة منذ اندلاع القتال بنشر ارتكازات ثابتة بالطرق والجسور المختلفة.

المصدر: RT