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قوات الدعم السريع تقول إنها اقتحمت منزل البرهان

أخبار العالم العربي

قوات الدعم السريع تقول إنها اقتحمت منزل البرهان
AFP
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نشرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عبر حسابها على "تويتر"، مقاطع مصورة قالت فيها إنها اقتحمت منزل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ووصفت الصفحة التابعة لقوات الدعم البرهان بـ"الإنقلابي"، وقالت إن عناصرها اقتحموا منزل البرهان بالقيادة العامة.

وفي فيديو آخر قال الحساب إن "الدعم السريع بسط سيطرته الكاملة على مطار مروي".

ويأتي هذا الادعاء بعد أن ظهر البرهان في مقطع فيديو وهو يصل مطار مدينة مروي الاستراتيجي.

وأعلن الجيش، أمس الأحد، عن سيطرته على المطار والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، مؤكدا أنه "يسيطر على الموقف تماما في مطار مروي".

المصدر: RT

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