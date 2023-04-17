قوات الدعم السريع تقول إنها اقتحمت منزل البرهان
نشرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عبر حسابها على "تويتر"، مقاطع مصورة قالت فيها إنها اقتحمت منزل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ووصفت الصفحة التابعة لقوات الدعم البرهان بـ"الإنقلابي"، وقالت إن عناصرها اقتحموا منزل البرهان بالقيادة العامة.
#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة pic.twitter.com/5HNuwX9IsB— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023
#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023
ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/AhiUJbhTMv
وفي فيديو آخر قال الحساب إن "الدعم السريع بسط سيطرته الكاملة على مطار مروي".
#الدعم_السريع يبسط سيطرته الكاملة على مطار مروي— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023
ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسمpic.twitter.com/ykGCn6iFjd
ويأتي هذا الادعاء بعد أن ظهر البرهان في مقطع فيديو وهو يصل مطار مدينة مروي الاستراتيجي.
وأعلن الجيش، أمس الأحد، عن سيطرته على المطار والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، مؤكدا أنه "يسيطر على الموقف تماما في مطار مروي".
المصدر: RT