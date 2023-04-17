 
مباشر

البرهان في مطار مروي الاستراتيجي بعد إعادة السيطرة عليه (فيديو)

أخبار العالم العربي

البرهان في مطار مروي الاستراتيجي بعد إعادة السيطرة عليه (فيديو)
عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4zg

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مطار مدينة مروي الاستراتيجي بعد تحريره من سيطرة قوات الدعم السريع.

إقرأ المزيد
الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو يظهر
الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو يظهر "سيطرته على مطار وقاعدة مروي" (فيديو)

وأعلن الجيش، أمس الأحد، عن سيطرته على المطار والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، مؤكدا أنه "يسيطر على الموقف تماما في مطار مروي".

وكان الجيش السوداني قد طلب من سكان حي الملازمين بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، الذي يقع فيه مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحكومية بإخلاء منازلهم، تمهيدا لاقتحام المبنى الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

وتوجد في المبنى قوة متكاملة من الدعم السريع منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل عام 2019، فيما تطوق قوات الجيش المبنى، منذ يوم السبت، ولا تزال قوات الدعم السريع داخله.

يشار إلى أن منطقة أم درمان بولاية الخرطوم شهدت، مواجهات بين قوات الجيش وعناصر من قوات الدعم السريع، فيما لا تزال المواجهات متواصلة داخل الخرطوم و8 ولايات أخرى في الشرق والغرب والشمال والجنوب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا