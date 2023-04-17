البرهان في مطار مروي الاستراتيجي بعد إعادة السيطرة عليه (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مطار مدينة مروي الاستراتيجي بعد تحريره من سيطرة قوات الدعم السريع.

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وأعلن الجيش، أمس الأحد، عن سيطرته على المطار والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، مؤكدا أنه "يسيطر على الموقف تماما في مطار مروي".

وكان الجيش السوداني قد طلب من سكان حي الملازمين بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، الذي يقع فيه مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحكومية بإخلاء منازلهم، تمهيدا لاقتحام المبنى الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

وتوجد في المبنى قوة متكاملة من الدعم السريع منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل عام 2019، فيما تطوق قوات الجيش المبنى، منذ يوم السبت، ولا تزال قوات الدعم السريع داخله.

يشار إلى أن منطقة أم درمان بولاية الخرطوم شهدت، مواجهات بين قوات الجيش وعناصر من قوات الدعم السريع، فيما لا تزال المواجهات متواصلة داخل الخرطوم و8 ولايات أخرى في الشرق والغرب والشمال والجنوب.

المصدر: وكالات