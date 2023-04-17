رئيس الوزراء القطري يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بخصوص السودان

أعلنت الخارجية القطرية اليوم الاثنين أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وفي بيان لها، قالت الخارجية القطرية: "أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان: "جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في السودان"، متابعا: "أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية لحقن دماء الأشقاء السودانيين وتجاوز الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية".

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: RT