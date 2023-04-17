الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن استجابته لنداء قائد الجيش السوداني (فيديو)

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم وتجديد ولائه للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وظهر نجم الدين في مقطع فيديو وهو يتلو بيانا مسجلا، يوضح فيه أن القرار جاء استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.

وقال: "أسأل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأ يحقن الدماء.. منذ أمس فقدت التواصل والاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي وأؤكد أنني لم أصرح لأي منها، باعتباري ضابطا في القوات المسلحة وليس متحدثا باسم أي جهة".

• عاجل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع RSF يعلن انشقاقه

• وقال نجم الدين، في فيديو مصّور بثّه فجر اليوم ، إنّه سيعود إلى وحدته بالقوات المسلّحة والالتزام بتعليمات القائد العام للجيش السوداني 🇸🇩 pic.twitter.com/k11ThGTjII — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 17, 2023

المصدر: RT