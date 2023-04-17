السودان.. قوات الدعم السريع تصدر بيانا بشأن الأسرى

أكدت قيادة قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك، داعية إلى عدم الاستجابة لأوامر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت القيادة في بيان موجه إلى الشعب السوداني: "تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك في يوم السبت الماضي وتطمئن اسرهم بأن ابنائهم المأسورين سيجدون المعاملة الطيبة وتقديم كل المساعدات الطبية للمصابين منهم وفقا لمبادئنا السمحة والتزامنا بالقانون الدولي والإنساني".

ووجهت القيادة دعوة إلى "جميع شرفاء القوات المسلحة إلى عدم الاستجابة لأوامر شلة البرهان التي رهنت مصير القوات المسلحة إلى رغبات مجموعات علي كرتي واسامة عبد الله ومن شايعهم ممن يسعون إلى إعادة نظامهم البائد إلى السلطة حتى وإن كان الثمن دماء واشلاء السودانيين".

منهم وفقًا لمبادئنا السمحة والتزامنا بالقانون الدولي والانساني.

ونوجه الدعوة الى جميع شرفاء القوات المسلحة الى عدم الاستجابة لأوامر شلة البرهان التي رهنت مصير القوات المسلحة الى رغبات مجموعات علي كرتي واسامة عبد الله ومن شايعهم ممن يسعون الى إعادة نظامهم البائد الى السلطة حتى — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023

وأضافت: "نثمن عاليا مواقف القوى الوطنية من الأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني التي صدحت بصوت الحق ضد الظلم والطغيان، وندعوهم إلى مواصلة العمل للتصدي لمغامرات الانقلابين التي تمثل قفزة في الظلام".

وان كان الثمن دماء واشلاء السودانين.

ونثمن عاليًا مواقف القوى الوطنية من الاحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني التي صدحت بصوت الحق ضد الظلم والطغيان، وندعوهم الى مواصلة العمل للتصدي لمغامرات الانقلابين التي تمثل قفزة في الظلام. — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023

المصدر: RT