منطقة البحرالأحمر العسكرية في السودان: تم الاستيلاء على كل مقرات قوات الدعم السريع في القطاع

أعلنت منطقة البحر الأحمر العسكرية في السودان استيلاء القوات المسلحة على كل مقرات قوات الدعم السريع قطاع البحرالأحمر.

وفي تصريحات صحفية، أكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد أن العملية تمت وفق خطة محكمة وتنسيق تام بين كل وحدات مننطقة البحر الأحمر العسكرية، دون أي إصابات في صفوف القوات المسلحة والمواطنين.

وأشار إلى أن العملية شملت الاستيلاء على 38 عربة عسكرية مزودة بالدوشكا ومدافع الهاون، هذا بالإضافة إلى أسلحة الرشاشات والكلاشات، والـ"RBG"، وبنادق "ج 3"، علاوة علي عربة قائد القطاع وعربة إسعاف وعربة "تانكر" مياه وآلة رافعة، ومحطة تحلية مياه ومولد كهرباء، إلى جانب أسر "51 متمردا من متمردي الدعم السريع"، لافتا إلى "استمرار عمليات التمشيط للقضاء على الفلول الهاربة من متمردي الدعم السريع".

هذا وأشاد والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج بـ"مجاهدات القوات المسلحة ودورهن الرائد في حماية البلاد وتحقيق مبدأ سيادة السودان علي أراضيه"، كما أشاد بـ"مستوى المهنية العالية لمنطقة البحر الأحمر العسكرية في التعامل مع هذا الحدث دون أي إصابات للمواطنين".

في حين تستمر لليوم الثالت على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: "سونا" + RT