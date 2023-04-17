قوات الدعم السريع بالسودان: سيطرنا على صواريخ بمخازن التصنيع الحربي (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان مساء اليوم الاثنين سيطرتها على صواريخ بمخازن التصنيع الحربي.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو علقت عليه بالقول: "الدعم السريع يضع يده على صواريخ بمخازن التصنيع الحربي".

واليوم الاثنين، احتدمت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، التي دخلت يومها الثالث في محيط القيادة وسط العاصمة الخرطوم.

وسمع اليوم، دوي انفجارات وأصوات الرصاص بعد اندلاع اشتباك مسلح وسط وجنوب الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال السودان.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي، وقيادة الجيش، ومقر إقامة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، وسط حالة هلع وهروب جماعي لمواطنين من وسط المدينة وجنوبها.

المصدر: RT