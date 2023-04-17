الخارجية الروسية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار ومحادثات سلام في السودان

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ترى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وحل القضايا الخلافية المحتملة من خلال المفاوضات.

يذكر أنه في 17 أبريل استقبل الممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية السودان لدى موسكو محمد سراج، حيث ناقش معه التطورات في سياق الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك بين وحدات الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

ووفقا لبيان الوزارة: "أكد الجانب الروسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحل القضايا الخلافية المحتملة من خلال المفاوضات.. وفي نفس الوقت تم التأكيد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية لدى الخرطوم وجميع المواطنين الروس في السودان".

وقد اندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت عبر حسابها في "تويتر"، بتدمير عناصرها مدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

واحتدمت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، التي دخلت يومها الثالث في محيط القيادة وسط العاصمة الخرطوم، وسمع اليوم الاثنين، دوي انفجارات وأصوات الرصاص بعد اندلاع اشتباك مسلح وسط وجنوب الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال السودان.

المصدر: نوفوستي + RT