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دقلو: الحرب التي نخوضها الآن هي ثمن للديمقراطية

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دقلو: الحرب التي نخوضها الآن هي ثمن للديمقراطية
AFP
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو
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دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المجتمع الدولي إلى التدخل ضد "جرائم" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، كتب دقلو: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن ويتدخل ضد جرائم الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان، وهو إسلامي متطرف يقوم بقصف المدنيين من الجو، وجيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء".

وقال: "نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا، وبعيدا عن الديمقراطية"، مشددا على "أننا سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة".

وأضاف: "المعركة التي نخوضها الآن هي ثمن الديمقراطية"، مؤكدا "أننا لم نهاجم أحدا، وأفعالنا مجرد رد على الحصار والاعتداء على قواتنا. نحن نناضل من أجل شعب السودان لضمان التقدم الديمقراطي الذي طالما تاقوا إليه".

وشدد دقلوا على "أننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة وأمن الناس. لن نسمح بإلحاق أي ضرر بهم، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان. سننتصر ونحقق السلام والاستقرار".

المصدر: RT

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