قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة مروحية مقاتلة في الخرطوم (صور)

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن إسقاط طائرة مروحية مقاتلة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وصباح السبت 15 أبريل، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

ويوم أمس الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عبر موقع "تويتر" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة"، وذلك في خضم المواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت قوات الدعم السريع عبر صفحتها في "تويتر"، بتدمير عناصرها لمدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت أمس السبت أيضا أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

المصدر: RT