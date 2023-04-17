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نقابة الأطباء في السودان تنشر حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في البلاد

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نقابة الأطباء في السودان تنشر حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في البلاد
AP
الخرطوم
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 97 قتيلا، وعدد كبير من الجرحى.

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وجاء في بيان للنقابة أن "ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد يوم السبت"، موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى، إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 83 شخصا لقوا مصرعهم على الأقل وأكثر من 1126 آخرين قد جرحوا، في السودان جراء موجة العنف الأخيرة.

ووفقا لبيان المنظمة، "مع استمرار القتال في الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان، تحث منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع على احترام حيادية الرعاية الصحية وضمان الوصول غير المقيد إلى المرافق الصحية لمن أصيبوا من جراء الأعمال العدائية".

وذكرت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية الجرحى والمرضى والمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية.

المصدر: أ ف ب

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