الرئيس الإماراتي يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي الأزمة في السودان

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها ودعمها لمصلحة الجانبين.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد وشارل ميشيل خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في جمهورية السودان الشقيق، حيث شدد الرئيس الإماراتي على أهمية وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وإعلاء المصلحة العليا للسودان والعودة إلى المسار السياسي، مؤكدا حرص دولة الإمارات على دعم الشعب السوداني الشقيق بما يحقق تطلعاته في البناء والتنمية، وفق "وام".

من جهته، أعرب رئيس المجلس الأوروبي خلال الاتصال عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرصه على التواصل البناء في التعامل مع مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب "وام".

ولليوم الثالث على التوالي في السودان، تتواصل اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: "وام" + RT