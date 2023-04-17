الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "وقف فوري" للقتال في السودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحل الأزمة" في السودان.

وأوضح أنطونيو غوتيريش قائلا: "أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان"، محذرا من أن "أي تصعيد إضافي" للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع "قد يكون مدمرا للبلاد والمنطقة".

ودعا الأمين العام "كل من لديهم نفوذ على الوضع لاستخدامه في سبيل إحلال السلام"، متابعا: "الوضع الإنساني في السودان كان هشّا أصلاً وبات الآن كارثيا".

وكرر الأمين العام مناشدته طرفي القتال "ضمان سلامة" موظفي الأمم المتحدة وجميع أفراد طواقم الإغاثة، في أعقاب مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي في هذه المعارك، .

وبحسب "فرانس برس"، فقد قتل نحو مئة مدني في السودان حيث تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

المصدر: "فرانس برس"