طهران تدعو أطراف الصراع في السودان إلى التمسك بالحوار

دعت وزارة الخارجية الإيرانية أطراف الخلاف في السودان إلى التمسك بالحوار الداخلي وإنهاء الخلاف، مؤكدة أنها تتابع التطورات بقلق.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "هذا البلد بلد إسلامي وعربي هام ونولي اهتماما بالأمن والاستقرار فيه"، مشيرا إلى "أننا نتابع بقلق التطورات التي أدت للعنف في هذا البلد".

وأضاف: "نوصي أطراف الخلاف في السودان بالتمسك بالحوار الداخلي وإنهاء الخلاف وتهيئة الظروف لتشكيل مسار سياسي يحقق مطالب الشعب السوداني"، معربا عن أمله بأن "نشهد نهاية الصراع الدامي في هذا البلد".

المصدر: RT