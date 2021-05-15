لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس

تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

"العفو الدولية" تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

الأمم المتحدة: 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد

الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة

الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين

"الأونروا" في غزة تعلن عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف

المصدر: RT