 
مباشر

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس
Reuters
تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qefi

تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا